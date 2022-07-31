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США зробили ще один крок до визнання росії державою-спонсором тероризму

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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росія - держава-терорист, але цей статус за нею треба закріпити офіційно Новина оновлена 31 липня 2022, 11:28
росія - держава-терорист, але цей статус за нею треба закріпити офіційно

На санкції проти рф це сильно не вплине, однак по економіці може вдарити

Після того як Сенат США ухвалив резолюцію та нею закликав Держдепартамент визнати російську федерацію державою-спонсором тероризму через її криваві дії в Україні та інших країнах, в американському Конгресі почали розробляти критерії, щоб країна-агресор таки потрапила у список спонсорів тероризму.

Про це у неділю, 31 липня, в ефірі телемарафону заявила офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан. За її словами, це не надто вплине на санкції, які вже були введені проти рф.

"Коли йдеться про спонсорування тероризму — існують критерії. Нам потрібно встановити ці критерії, щоб назвати країну спонсором тероризму. Наш Конгрес встановить ці критерії", — заявила Калан.

За словами представниці Держдепу США, внесення рф у список країн-спонсорів тероризму не надто змінять санкції проти неї, адже ті обмеження, які вже проти країни-агресора вводилися вважаються найсильнішими й схожими на ті, що застосовуються проти таких країн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що визнання росії державою-терористом може серйозно обмежити її економічну активність. Про це повідомив співзасновник Українського інституту майбутнього та Центру економічного відновлення Анатолій Амелін.

Тим часом представники російської влади у відповідь запропонували визнати Україну "державою-терористом", а також арештовувати таких громадян таких країн на території рф.

Теги:
#США #Росія #Держдеп США #Країни-спонсори тероризму