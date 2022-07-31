США зробили ще один крок до визнання росії державою-спонсором тероризму

На санкції проти рф це сильно не вплине, однак по економіці може вдарити

Після того як Сенат США ухвалив резолюцію та нею закликав Держдепартамент визнати російську федерацію державою-спонсором тероризму через її криваві дії в Україні та інших країнах, в американському Конгресі почали розробляти критерії, щоб країна-агресор таки потрапила у список спонсорів тероризму.

Про це у неділю, 31 липня, в ефірі телемарафону заявила офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан. За її словами, це не надто вплине на санкції, які вже були введені проти рф.

"Коли йдеться про спонсорування тероризму — існують критерії. Нам потрібно встановити ці критерії, щоб назвати країну спонсором тероризму. Наш Конгрес встановить ці критерії", — заявила Калан.

За словами представниці Держдепу США, внесення рф у список країн-спонсорів тероризму не надто змінять санкції проти неї, адже ті обмеження, які вже проти країни-агресора вводилися вважаються найсильнішими й схожими на ті, що застосовуються проти таких країн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що визнання росії державою-терористом може серйозно обмежити її економічну активність. Про це повідомив співзасновник Українського інституту майбутнього та Центру економічного відновлення Анатолій Амелін.

Тим часом представники російської влади у відповідь запропонували визнати Україну "державою-терористом", а також арештовувати таких громадян таких країн на території рф.