У росії пропонують визнати Україну "державою-терористом": що відомо

Крім того, депутати пропонують надавати деяким країнам статус "спонсорів тероризму"

Одна з партій країни-агресора росії, яка розв'язала в нашій країні війну, пропонує визнати Україну та низку інших країн "терористичними державами", а також арештовувати майно громадян таких країн на території рф.

Як передають пропагандистські ЗМІ, з такою ініціативою виступили депутати партії "Справедлива росія — За правду". Вони також запропонували у законопроєкті свій порядок визнання держав "терористичними" та "спонсорами тероризму".

Так, на думку депутатів, до "спонсорів тероризму" треба зараховувати ті країни, які постачають в "державу-терориста" товари військового призначення. А у громадян таких держав, які знаходяться на території росії, хочуть конфіскувати майно. Складати перелік таких країн та вживати заходів проти них пропонують російському уряду.

Примітно, що у тексті пропонованого законопроєкту до переліку "терористичних держав" включили й Україну.

Нагадаємо, що в США серйозно заговорили про те, щоб визнати росію "державою терористом". І поки американська влада в цілому вагається, чи надавати рф такий статус, спікерка Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі зайняла з цього питання вкрай жорстку позицію. Вона висунула ультиматум держсекретарю Ентоні Блінкену – або рішення приймає його відомство, або це зробить Конгрес.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Держдеп США 20 липня вніс рф до списку країн, що на державному рівні займаються торгівлею людьми.