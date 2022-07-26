В россии предлагают признать Украину "государством-террористом": что известно

Кроме того, депутаты предлагают предоставлять некоторым странам статус "спонсоров терроризма"

Одна из партий страны-агрессора россии, которая развязала в нашей стране войну, предлагает признать Украину и ряд других стран "террористическими государствами", а также арестовывать имущество граждан таких стран на территории россии.

Как передают пропагандистские СМИ, с такой инициативой выступили депутаты партии "Справедливая россия — За правду". Они также предложили в законопроекте свой порядок признания государств "террористическими" и "спонсорами терроризма".

Так, по мнению депутатов, к "спонсорам терроризма" нужно относить те страны, которые поставляют в "государство-террорист" товары военного назначения. А у граждан таких государств, которые находятся на территории россии, хотят конфисковать имущество. Составлять список таких стран и принимать меры против них предлагают российскому правительству.

Примечательно, что в тексте предлагаемого законопроекта в список "террористических государств" предложили включить и Украину.

Напомним, что в США серьезно заговорили о том, чтобы признать россию "государством-террористом". И пока американские власти в целом колеблются, давать ли рф такой статус, спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси заняла по этому вопросу крайне жесткую позицию. Она выдвинула ультиматум госсекретарю Энтони Блинкену – либо решение принимает его ведомство, либо это сделает Конгресс.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Госдеп США 20 июля внес рф в список стран, которые на государственном уровне занимаются торговлей людьми.