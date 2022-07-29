Співзасновник Українського інституту майбутнього та Центру економічного відновлення Анатолій Амелін спеціально для "Телеграфа":

Сенат США ухвалив резолюцію, в рамках якої закликає Держдепартамент визнати російську федерацію державою-спонсором тероризму через її криваві дії в Україні, Грузії, Сирії, а також Чечні, які призвели до смерті десятків тисяч людей.

До чого це може призвести?

Є така організація Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Це міжурядова комісія з фінансового моніторингу. Вона бореться з легалізацією доходів, отриманих як злочинним шляхом, так і фінансуванням тероризму.

І якщо Держдеп США ухвалить рішення, що росія – це держава, яка спонсорує тероризм (що дорівнює державі-терористу), то всі операції з рф, з її держкомпаніями, потраплять під обмеження, під моніторинг FATF.

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Це означає, що всі світові банки, фінансові організації при проведенні транзакцій з контрагентами повинні перевіряти наявність (або відсутність) зв’язків з росією або її компаніями.

Тому визнання росії державою-терористом може серйозно обмежити її економічну активність.

Зараз росія обходить санкції, які на неї наклали за агресію проти України, через деякі сусідні держави та держави-партнери. Це Туреччина, Узбекистан. Є інформація про Вірменію та Казахстан, які стали ланцюжком у забезпеченні росії матеріалами або комплектуючими, що потрапили під санкційні обмеження. Але при визнанні росії країною-спонсором тероризму будуть значно знижені можливості для паралельного імпорту.