Український журналіст і політичний оглядач Валерій Калниш прокоментував, чим обернеться для Росії визнання її державою-спонсором тероризму.

Визначення росії як держави – спонсора тероризму несподівано прискорилося. Спочатку Сенат США прийняв рекомендацію для Держдепартаменту із закликом визнати та оголосити росію – державою-терористом. Авторами звернення, яке було проголосовано одноголосно, виступили республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блюменталь.

А тепер вже й конгрес підготував відповідний законопроект. Там авторів ще більше – п’ятеро.

Тут важливо уточнити. Ні Сенат, ні Конгрес не мають жодного права наділяти будь-яку країну статусом "держава, яка фінансує тероризм". Це цілком і цілком прерогатива Державного секретаря США, у даному разі – Ентоні Блінкена. Природно, держсекретар не може мати повноваження, яких не має президент. На те у конгресменів і розрахунок: якщо держсекретар не може цього зробити, то потрібне позитивне голосування двох палат парламенту за відповідний законопроект, після чого він іде до президента і той зобов’язаний буде його підписати.

В принципі, все за: Україна про це давно просить; республіканці готові — "росія є державою, яка спонсорує тероризм", — каже нам усім сенатор Грем; демократи готові — "Це рішення давно назріло", — каже речник Конгресу Ненсі Пелоссі. Хто проти? Зрозуміло, росія. #Непросихаюча огидна пожирательниця клубники захарова якось нервувала з цього приводу і обіцяла, що подібні кроки "без відповіді не залишаться". Назвавши цю ініціативу "заходом ідіотичного характеру", вона зовсім ніяк не прокоментувала рішення дурнів з держдури, які запропонували законопроект про визнання України терористичною державою, а країни НАТО — державами, які спонсорують тероризм. Тут захарова, певне, зламалася. До речі, запропонував це все сергій миронов — пошарпаний алкаш, багато разів використаний кондом, що виконує роль контрольованої опозиції, очолює угруповання, що гордо іменується "справедливою росією".

Облишмо убогих. До справи. Що буде, коли США визнають росію тим, ким вона за фактом є вже давно? Якщо коротко:

- вводяться обмеження на допомогу з боку США, включаючи економічну та фінансову;

- заборона на експорт та продаж продукції оборонного характеру та посилений контроль за експортом товарів подвійного призначення;

- санкції проти тих осіб та країн, які торгують з "терористичною" державою;

Власне, подивіться на те, як живуть Північна Корея, Іран, Сирія та Куба – це країни, які набули такого статусу від США. Тепер черга Росії.

Джерело: Telegram-канал "Чорна лампа"