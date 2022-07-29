Украинский журналист и политический обозреватель Валерий Калныш прокомментировал, чем обернется для рф признание ее государством-спонсором терроризма

Определение россии как государства – спонсора терроризма, неожиданно ускорилось. Сначала Сенат США принял рекомендацию к Госдепартаменту с призывом признать и объявить рф – государством-террористом. Авторами обращения, которое было проголосовано единогласно, выступили республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь.

А теперь вот уже и конгресс подготовил соответствующий законопроект. Там авторов еще больше – пятеро.

Тут важно уточнить. Ни Сенат, ни Конгресс ни имеют никакого права наделять какую-либо страну статусом "государство, финансирующее терроризм". Это целиком и полностью прерогатива Государственного секретаря США, в данном случае – Энтони Блинкена. Естественно, госсекретарь не может обладать полномочиями, которыми не обладает президент. На то у конгрессменов и расчет: если госсекретарь не может этого сделать, то надо положительное голосование двух палат парламента за соответствующий законопроект, после чего он уходит к президенту и тот обязан будет его подписать.

В принципе, все "за": Украина об этом давно просит; республиканцы готовы — "Россия является государством, спонсирующим терроризм", — говорит нам всем сенатор Грэм; демократы готовы – "Это решение давно назрело", — говорит спикер Конгресса Нэнси Пелосси. Кто против? Очевидно, рф. #Непросыхающаяотвратителнаяпожирательницаклубники захарова как-то нервничала по этому поводу и обещала, что подобные шаги "без ответа не останутся". Назвав эту инициативу "мерой идиотического характера" она совсем никак не прокомментировала решение дуралеев из госдуры, предложивших законопроект о признании Украины террористическим государством, а страны НАТО – государствами спонсирующими терроризм. Тут захарова, видимо, сломалась. Кстати, предложил это все сергей миронов — потрепанный алкаш, многажды использованный кондом, исполняющий роль контролируемой оппозиции , возглавляющий группировку, гордо именуемую "Справедливой россией".

Оставим убогих. По делу. Что будет, когда США признают рф тем, кем она по факту является уже давно? Если коротко:

- Вводятся ограничения на помощь со стороны США, включая экономическую и финансовую;

- запрет на экспорт и продажу продукции оборонного характера и усиленный контроль за экспортом товаров двойного назначения;

- санкции против тех лиц и стран, которые ведут торговлю с "террористическим" государством;

Собственно, посмотрите на то, как живут Северная Корея, Иран, Сирия и Куба – это страны, получившие такой статус от США. Теперь очередь россии.

Источник: Telegram-канал "Черная лампа"