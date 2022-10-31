Почему США не признают россию страной-спонсором терроризма: дипломат дал объяснение

Многие меры, принимаемые США, в отношении россии уже близки к категории спонсора терроризма

россию в США не признали страной-спонсором террориризма несмотря на четкую позицию по войне в Украине. В этом моменте у заокеанского государства свои интересы.

Такое мнение высказал в интервью РБК-Украина экс-постоянный представитель в ООН и бывший посол в США и россии Владимир Ельченко. Он считает, что это связано с тем, что США не хотят "сжигать все мосты" с россией, ведь у двух крупнейших государств есть моменты соприкосновения помимо Украины. Среди таких вопросов — ядерное вооружение, борьба с терроризмом, экономика.

Если россия получит статус страны-спонсора терроризма — это запрет иметь с ними любые контакты, вплоть до запрета разговоров на уровне госсекретарь-глава МИД. Ельченко отметил, что текущая политика США уже близка к такому статусу для рф: "если россия будет вести себя так же, как сейчас, то Штаты не замедлят признать ее спонсором терроризма".

Экс-посол также считает, что США может передавать Украине некоторые виды вооружений вне публичного пространства. Хотя и так размер помощи немал — вскорости передадут новый пакет вооружений, боеприпасов и техники на 275 млн долларов США. Среди ожидаемых поставок из-за океана — новая версия дронов Switchblade.