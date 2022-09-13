Шаткие аргументы: Кулеба назвал три причины, почему США не признали рф страной-спонсором терроризма

Причины, которые озвучивают американцы, не выдерживают критики

В США называют три причины, по которым так и не признали россию страной-спонсором терроризма, однако ни одна из них не выдерживает критики.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Первая причина, которую называют в Штатах, — что после признания россии страной-спонсором терроризма ее активы в США откроются для судебных исков, чтобы граждане и юрлица могли получить их в качестве компенсации. И в таком случае они могут не попасть в Украину, где пригодились бы для восстановления.

"Это очень шаткий аргумент, потому что сейчас пока еще нет механизма в США, как передать эти деньги на восстановление Украины", — подчеркнул Кулеба.

Вторая причина, — что санкции в таком случае могут быть введены и против третьих лиц, которые имели дела с россией, в том числе это может затронуть союзников США в Европе.

"Но мы подчеркиваем, что применять вторичные санкции – это не обязанность, а право", — прокомментировал этот пункт глава МИД Украины.

И наконец третья причина состоит в том, что россия технически не подпадает под совокупный перечень критериев для признания ее страной-спонсором терроризма.

"Мы тоже говорим, что это не работает, потому что есть, например, террористическая организация "Вагнера", которая напрямую спонсируется российским государством и которая действует не только в Украине, но и в странах Африки", — подчеркнул Кулеба.

Так, по его мнению, вопрос должен быть решен в пользу признания рф страной-спонсором терроризма, и Украина имеет аргументы в пользу такой позиции.

Напомним, что ранее Сенат США принял резолюцию и призвал Госдеп признать рф страной-спонсором терроризма, а Конгресс США начал разрабатывать критерии для этого.

Однако позже, как сообщал "Телеграф", президент США Джо Байден заявил, что россия не должна быть признана государством-спонсором терроризма.