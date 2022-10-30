Клинок для ВСУ - Украина ждет поставки новой военной техники из США

Новая техника поможет ВСУ поражать дроны противника

ВСУ уже используют дроны-камикадзе Switchblade 300 и ожидают поставку новейших Switchblade 600. Об этом на брифинге сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Switchblade 300 — это одноразовый БПЛА-камикадзе, чья задача увеличить огневую мощь небольших пехотных подразделений за счет возможности поражения на дальности до 10 км, с помощью заряда взрывчатки, доставляемого посредством беспилотника. Сам Switchblade 300 весит порядка 2,7 кг и может находиться в воздухе до 10 минут.

Специализация данного дрона – поражение небольших небронированных, слабобронированных целей и живой силы на дистанции до 10 км. Однако помимо этого существует вариант, способный перехватывать вражеские БПЛА.

По данным СМИ США, Switchblade используется вместе с существующими радарами и системами подавления, а перехват вражеского беспилотника происходит в несколько этапов:

обнаружение с помощью РЛС;

после обнаружения применяются методы радиоэлектронной борьбы, чтобы разорвать канал связи дрона с оператором;

если дрон не поддаётся РЭБ, то запускается Switchblade, чтобы физически перехватить и уничтожить его.

Всего ВСУ должны получить порядка 700 Switchblade-300, первые из которых поступили в Украину уже в апреле. В сентябре же министерство обороны США (Пентагон) заключило контракт на поставку Вооруженным силам Украины новых ударных дронов-камикадзе Switchblade 600 на общую сумму в 2,2 млн дол.