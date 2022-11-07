Сигнал для украинцев: британский посол откровенно ответила на вопрос об эвакуации из Киева

Посол Великобритании ответила на важный для многих украинцев вопрос

В последнее время россия усилила свои атаки на мирные города и критическую инфраструктуру Украины, но несмотря на это, многие представительства других стран не планируют эвакуироваться.

В интервью Интерфаксу посол Великобритании Мелинда Симонс откровенно ответила на вопрос об эвакуации из Украины. По словам Симонс, в настоящее время эвакуация посольства Великобритании не планируется, так как ситуация с безопасностью в Киеве дает возможность продолжать работу.

"Обстоятельства для нашего отъезда уже отличаются от тех обстоятельств, при которых мы впервые уехали в феврале. И это не только потому, что мы считаем угрозу менее серьезной: она все равно серьезная. Сейчас мы имеем лучшее представление как о потенциале Украины, так и о потенциале россии", — рассказала Мелинда Симонс.

Дипломат отметила, что работа посольств в Украине является важной для рядовых граждан. Многие из которых соотносят информацию об эвакуации дипведомств с текущей ситуацией с безопасностью в стране.

"Однажды я пошла в магазин за покупками, а кто-то дает мне сдачу и спрашивает: "Так вы не уезжаете, правда?". Поэтому я знаю, что это важно для многих обычных украинцев и, конечно, для некоторых стран, в частности. Я замечаю это. Это может создать давление, ощущение, что, возможно, вы не можете уехать, потому что тогда это посылает сигнал", — говорит она.

Также посол Великобритании рассказала о встрече с дипломатами других стран, которые остались в стране, несмотря на отключения света, перебои с водоснабжением и необходимости время от времени быть в укрытии. Так, например, по словам Симонс, посол Турции заявил, что очень горд оказаться среди группы дипломатов, "которые продемонстрировали храбрость, чтобы остаться здесь и поддерживать Украину".

Напомним, ранее мы писали о том, что посол Украины в США жестко ответила Папе Римскому по поводу его высказывания "гуманных россиянах".