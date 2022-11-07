Чи чекати на наступ росіян з Білорусі? Полковник запасу озвучив прогноз

Нині у росії немає ресурсів для наступу з півночі

росія використовуватиме цю зиму для підготовки мобілізованих, які зараз навіть не здатні виконувати бойові завдання. Тому очікувати наступу рф з півночі найближчим часом не варто.

Два-три місяці буде достатньо для того, щоб росія могла підготувати стрілецькі роти. Однак країна-агресор має велику проблему — брак техніки. Про це полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан повідомив 24 каналу.

"Росіяни мобілізували приблизно 200 тисяч людей, але досі більшість цих людей не готова виконувати бойові завдання. Тому вони можуть висунути їх на передову, щоб прискорити моменти ротації, але технікою підкріпити це не можуть. Зараз виходячи на передову, росіяни потрапляють під наш вогонь, гинуть і йдуть", — сказав Світан.

На думку військового експерта, враховуючи всі фактори, наступу російських окупантів з Білорусі точно не варто очікувати, як мінімум, до весни. Окупантам необхідно зміцнити фронт Півдні, протяжність якого 1 000 км, від Запоріжжя до Сватово. Загарбники бояться там прориву ЗСУ.

"До весни вони цим точно займатимуться, ні на що інше росіяни точно не відвернуть. Будь-яке зняття військ або непідкріплення їх на Півдні, залишить цей напрямок фронту для росіян у небоєздатному стані. ВСУ неодмінно цим скористаються", — підсумував полковник.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що зараз з Білорусі немає загрози настання російських військових, бо замість єдиного угруповання там зараз "солянка" підрозділів, яка не становить загрози.