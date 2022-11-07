На війну начхати? У росії запевняють, що всесвітньо відома компанія повернеться до рф

Популярні б'юті-бренди незабаром знову зможуть з'явитися у росії

У росії заявили, що відома французька компанія L’Oréal повертається на російський ринок. Таким чином, бренди косметики та парфумерії, Lancome, Yves Saint Laurent і Giorgio Armani, що належать їй, нібито готові відновити поставки в росію.

Ці бренди у зв’язку з цим були виключені зі списку товарів для паралельного імпорту, які ввозяться до країни без згоди правовласника товарного знака. Про це повідомляє росЗМІ, посилаючись на пресслужбу Міністерства промисловості та торгівлі росії.

"Так, зазначені бренди внесені у винятки, і, відповідно, за ними неможливий паралельний імпорт. Це стало можливим завдяки готовності компаній відновити постачання своєї продукції до росії", — заявили в Мінпромторгу рф.

Зазначається, що винятки набудуть чинності через три місяці. У тих, хто придбав продукцію з паралельного імпорту, буде час ввезти її на територію країни.

У компанії L’Oréal поки що ніяк не прокоментували заяву російської влади.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня 2022 року стало відомо про те, що популярний фаст-фуд остаточно залишив російський ринок. Усі ресторани мережі було продано. Незабаром у них буде проведено ребрендинг.