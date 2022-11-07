На войну плевать? В россии уверяют, что всемирно известная компания вернется в рф

Популярные бьюти-бренды вскоре снова смогут появиться в россии

В рф заявили, что известная французская компания L'Oréal возвращается на российский рынок. Таким образом, принадлежащие ей бренды косметики и парфюмерии Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani якобы готовы возобновить поставки в россию.

Данные бренды в связи с этим были исключены из списка товаров для параллельного импорта, которые ввозятся в страну без согласия правообладателя товарного знака. Об этом сообщает росСМИ, ссылаясь на пресс-службу Министерства промышленности и торговли рф.

"Да, указанные бренды внесены в исключения, и, соответственно, по ним невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в россию", — заявили в Минпромторге рф.

Отмечается, что исключения вступят в силу через три месяца. У тех, кто приобрел продукцию по параллельному импорту, будет время ввезти ее на территорию страны.

В компании L'Oréal пока никак не прокомментировали заявление российских властей.

Напомним, что в конце октября 2022 стало известно о том, что популярный фаст-фуд окончательно покинул российский рынок. Все рестораны сети были проданы. Вскоре в них будет проведен ребрендинг.