Популярный фаст-фуд окончательно ушел из россии: все рестораны сети проданы

Новый владелец сети будет проводить ребрендинг более 1000 заведений KFC в россии

С началом полномасштабной войны, которую россия развязала против Украины, страну-агрессора оставили много популярных брендов, большое количество заведений также закрылось или приостановило работу. Стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания KFC, принадлежащая Yum! Brands окончательно покинула российский рынок. Информацию официально подтвердили на странице компании.

Как передает источник, все рестораны фаст-фуда продали одной из российских компаний – "Смарт Сервис ЛТД". Отмечается, что ранее она руководила 41 заведением KFC на территории россии по франшизе.

Для справки: Yum! Brands – это американская корпорация, работающая в сфере общественного питания. Входит в список 500 крупнейших компаний США. Дочерними компаниями Yum! Brands KFC, Taco Bell, Pizza Hut и многие другие.

Кстати, за некоторое время до продажи ресторанов KFC, Yum! Brands сделал заявление о завершении процедуры передачи прав собственности на все активы франшизы Pizza Hut в россии.

Напомним, что с начала войны страну-агрессора оставили многие популярные бренды : Mars, PepsiCo, MacDonald’s, Starbucks и многие другие.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сентябре в Киеве заработал McDonald’s. В день открытия с самого утра у входа выстроилась очередь курьеров и покупателей. Однако McDonald’s работал только на доставку и через приложение заказов.

Также "Телеграф" писал, что во Франции менеджер ресторана с криками выгнал украинок из заведения, крича им вслед "слава путина". Однако уже очень скоро мужчина резко "изменил" свое мнение и извинялся перед украинками.