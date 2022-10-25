Популярний фаст-фуд остаточно пішов з росії: всі ресторани мережі продані

Новий власник мережі буде проводити ребрендінг більш ніж 1000 закладів KFC у росії

З початком повномасштабної війни, яку рф розв'язала проти України, країну-агресора залишили багато популярних брендів, велика кількість закладів також закрилася або призупинила роботу. Стало відомо, що мережа ресторанів швидкого харчування KFC, що належить Yum! Brands, остаточно залишила російський ринок. Інформацію офіційно підтвердили на сторінці компанії.

Як передає джерело, всі ресторани фаст-фуду продали одній з російських компаній — "Смарт Сервіс ЛТД". Зазначається, що раніше вона керувала 41 закладом KFC на території росії з франшизи.

Для довідки: Yum! Brands – це американська корпорація, яка працює у сфері громадського харчування. Входить до списку 500 найбільших компаній США. Дочірніми компаніями Yum! Brands є KFC, Taco Bell, Pizza Hut та багато інших.

До речі, за деякий час до продажу ресторанів KFC, Yum! Brands зробив заяву про завершення процедури передачі прав власності на всі активи франшизи Pizza Hut у росії.

Нагадаємо, що з початку війни країну-агресора залишили багато популярних брендів: Mars, PepsiCo, MacDonald’s, Starbucks та багато інших.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у вересні в Києві запрацював McDonald’s. В день відчинення із самого ранку біля входу вишикувалася черга з кур’єрів та покупців. Однак McDonald’s працював тільки на доставку та через додаток замовлень.

Також "Телеграф" писав, що у Франції менеджер ресторану з криками вигнав українок із закладу, кричачи їм услід "слава путіну". Однак вже дуже скоро чоловік різко "змінив" свою думку та просив вибачення перед українками.