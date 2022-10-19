"Слава путіну": у Франції менеджер ресторану з криками вигнав українок із закладу (відео)

У відгуках українці та росіяни влаштували "війну"

У Франції менеджер одного з ресторанів нагрубіянив українкам і вигнав їх зі словами "слава путіну", що вже призвело до скандалу.

Кадрами інциденту поділилася українська бізнесвумен, фундаторка відьма-бару "Лиса гора" Олеся Остафієва у своєму Фейсбуку. Вона зазначила, що заклад називається Le Cosy Montparnasse і розташований у Парижі.

"Менеджер нагрубив українкам і вигнав їх з криками "слава путіну". Ми не знаємо, що там сталося насправді і чи неадекватний лише менеджер, чи ці жінки себе теж поводили не гідно", — написала вона.

Остафієва додала, що потенційні клієнти цього закладу тепер точно не зможуть отримати адекватну оцінку, оскільки ресторан у стислі терміни отримав сотні відгуків. Українці ставлять одну зірку та критикують керівництво, а росіяни ставлять п’ятірки та пишуть захоплені відгуки.

Вона також залишила посилання на заклад у гугл-картах та додала, що прийде пізніше, щоб подивитися, чим закінчилося протистояння.

Як повідомлялося раніше, у серпні росіянка в Австрії нахамила українкам, проте розплата наздогнала її вже наступного дня.