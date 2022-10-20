Рус

Француз, який вигнав українок із ресторану, поплатився і різко "змінив" свої погляди (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1072
Менеджер досить швидко змінив гнів щодо українців на милість Новина оновлена 20 жовтня 2022, 09:38
Менеджер досить швидко змінив гнів щодо українців на милість

Славити російського диктатора працівникові паризького закладу більше не хочеться

Історія з працівником паризького ресторану Le Cosy Montparnasse, який радісно вигукував ім’я володимира путіна, проганяючи українок із закладу, отримала продовження. Чи, точніше, справедливу розв’язку — російського диктатора нагородили традиційним для нього нецензурним епітетом, а сам співробітник ресторану вибачився перед усіма українцями за свою поведінку.

Про це повідомив український нардеп Олексій Гончаренко, який розмістив у себе відео одного з небайдужих українців, які зараз перебувають у Франції. Дізнавшись про кричущу несправедливість, що сталася з його співгромадянами, той одразу вирушив до скандального закладу.

Після короткої розмови з "войовничим" менеджером Le Cosy Montparnasse виявилося, що він не так уже й готовий "славити путіна", і взагалі є "французом, а не росіянином". Зрештою, навіть сакральні слова "путін — х***о" прозвучали.

Цілком ймовірно, що на це вплинула не лише розмова з одним з українців, а й загальний резонанс, який привернув до себе інцидент. Ресторану в Google-відгуках обвалили рейтинг, незважаючи на всі спроби росіян урятувати ситуацію.

Ресторан Le Cosy Montparnasse
Рейтинг ресторану в Google

Також на інцидент звернув увагу заступник мера Парижа Жан-Люк Ромеро-Мішель, який підкреслив, що подібна поведінка для француза є абсолютно неприпустимою та ганебною.

Нагадаємо, що нещодавно дуже неприємна ситуація сталася з українками і в Австрії, де їм просто на вулиці нахамила невідома росіянка. Втім, такі дії непоміченими не пройшли, тож любительці путіна довелося поплатитися.

Теги:
#Україна #Франція #Скандал #Володимир Путін #Ресторан