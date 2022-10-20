Француз, який вигнав українок із ресторану, поплатився і різко "змінив" свої погляди (відео)

Славити російського диктатора працівникові паризького закладу більше не хочеться

Історія з працівником паризького ресторану Le Cosy Montparnasse, який радісно вигукував ім’я володимира путіна, проганяючи українок із закладу, отримала продовження. Чи, точніше, справедливу розв’язку — російського диктатора нагородили традиційним для нього нецензурним епітетом, а сам співробітник ресторану вибачився перед усіма українцями за свою поведінку.

Про це повідомив український нардеп Олексій Гончаренко, який розмістив у себе відео одного з небайдужих українців, які зараз перебувають у Франції. Дізнавшись про кричущу несправедливість, що сталася з його співгромадянами, той одразу вирушив до скандального закладу.

Після короткої розмови з "войовничим" менеджером Le Cosy Montparnasse виявилося, що він не так уже й готовий "славити путіна", і взагалі є "французом, а не росіянином". Зрештою, навіть сакральні слова "путін — х***о" прозвучали.

Цілком ймовірно, що на це вплинула не лише розмова з одним з українців, а й загальний резонанс, який привернув до себе інцидент. Ресторану в Google-відгуках обвалили рейтинг, незважаючи на всі спроби росіян урятувати ситуацію.

Рейтинг ресторану в Google

Також на інцидент звернув увагу заступник мера Парижа Жан-Люк Ромеро-Мішель, який підкреслив, що подібна поведінка для француза є абсолютно неприпустимою та ганебною.

Нагадаємо, що нещодавно дуже неприємна ситуація сталася з українками і в Австрії, де їм просто на вулиці нахамила невідома росіянка. Втім, такі дії непоміченими не пройшли, тож любительці путіна довелося поплатитися.