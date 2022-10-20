Француз, выгнавший украинок из ресторана, поплатился и резко "поменял" свои взгляды (видео)

Славить российского диктатора работнику парижского заведения больше не хочется

История с работником парижского ресторана Le Cosy Montparnasse, который радостно выкрикивал имя владимира путина, прогоняя украинок из заведения, получила продолжение. Или, правильнее сказать, справедливую развязку — российского диктатора наградили традиционным для него нецензурным эпитетом, а сам сотрудник ресторана извинился перед всеми украинцами за свое поведение.

Об этом сообщил украинский нардеп Алексей Гончаренко, разместивший у себя видео одного из небезразличных украинцев, сейчас находящихся во Франции. Узнав о вопиющей несправедливости, произошедшей с его согражданами, он тут же отправился в оскандалившееся заведение.

После короткого разговора с "воинственным" менеджером Le Cosy Montparnasse оказалось, что не так уж тот и готов "славить путина", и вообще он француз, а не россиянин. В конечном итоге, даже сакральные слова "путин — х***о" произнес.

Вполне вероятно, что на это повлиял не только разговор с одним из украинцев, но и всеобщий резонанс, который привлек к себе случившийся инцидент. Ресторану в Google-отзывах обвалили рейтинг, несмотря на все попытки россиян спасти ситуацию.

Рейтинг ресторана в Google

Также на инцидент обратил внимание заммэра Парижа Жан-Люк Ромеро-Мишель, который подчеркнул, что подобное поведение для француза является абсолютно недопустимым и позорным.

Напомним, что не так давно весьма неприятная ситуация произошла с украинками и в Австрии, где им просто на улице нахамила неизвестная россиянка. Впрочем, такие действия незамеченными не прошли, поэтому любительнице путина пришлось поплатиться.