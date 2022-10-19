"Слава путину": во Франции менеджер ресторана с криками выгнал украинок из заведения (видео)

В отзывах украинцы и россияне устроили "войну"

Во Франции менеджер одного из ресторанов нагрубил украинкам и выгнал их со словами "слава путину", что уже привело к скандалу.

Кадрами инцидента поделилась украинская бизнес-вумен, основательница ведьма-бара "Лысая гора" Олеся Остафиева в своем Фейсбук. Она отметила, что заведение называется Le Cosy Montparnasse и расположено оно в Париже.

"Менеджер нагрубил украинкам и выгнал их с криками "слава путину". Мы не знаем, что там произошло на самом деле и неадекватен ли только менеджер, или эти женщины себя тоже вели недостойно", — написала она.

Остафиева добавила, что потенциальные клиенты этого заведения теперь точно не смогут получить адекватную оценку, поскольку ресторан в краткие сроки получил сотни отзывов. Украинцы ставят одну звезду и критикуют руководство, а россияне ставят пятерки и пишут восторженные отзывы.

Она также оставила ссылку на заведение в гугл-картах и добавила, что придет позже, чтобы посмотреть, чем закончилось противостояние.

Как сообщалось ранее, в августе россиянка в Австрии нахамила украинкам, однако расплата настигла ее уже на следующий день.