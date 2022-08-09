"Чей Херсон?": россиянка в Австрии набросилась на украинок, но ответ не заставил себя долго ждать

Женщине теперь придется отдыхать в другом месте

Большая фанатка россии и ее диктатора владимира путина, а заодно и "блогер" Юлия Прохорова (Чернышева), которая почему-то проживает в Германии, во время отпуска в Австрии пристала к украинским беженкам и наглядно продемонстрировала, почему россиян нигде не любят. Ответ, впрочем, себя долго ждать не заставил.

Историю блогер выложила в своем телеграм-канале. На первом видео, которое было размещено 7 августа, россиянка прицепилась к двум беженкам из Украины.

"Слава россии! россия победит. Чей Херсон? На**й Украину", — говорила она.

Осторожно, на кадрах ниже присутствует нецензурная лексика.

Буквально на следующий день россиянка обнаружила, что ее резерв в австрийской Вене отменили, а аккаунт на букинге заблокировали. Это было воспринято ею потоком брани и истерикой.

Примечательно, что женщина все равно осталась убеждена, что виноватыми в этой ситуации оказались кто угодно, но только не она.

Как известно, россияне зачастую не утруждают себя соблюдением каких-либо норм приличного поведения. Так недавно двое русскоговорящих мужчин набросились с кулаками и матами на известную украинскую телеведущую Анну Олицкую из-за того, что ее маленький сын посреди улицы выкрикнул лозунг "Слава Украине".