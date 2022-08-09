"Чий Херсон?": росіянка в Австрії накинулася на українок, але відповідь не забарилася

Жінці тепер доведеться відпочивати в іншому місці

Велика фанатка росії та її диктатора володимира путіна, а заразом і "блогер" Юлія Прохорова (Чернишева), яка чомусь мешкає в Німеччині, під час відпустки в Австрії пристала до українських біженок і наочно продемонструвала, чому росіян ніде не люблять. Відповідь, втім, на себе довго чекати не змусила.

Історію блогерка виклала у своєму телеграм-каналі. На першому відео, яке було розміщено 7 серпня, росіянка причепилася до двох біженок із України.

"Слава росії! росія переможе. Чий Херсон? На**й Україну", — говорила вона.

Обережно, на кадрах нижче є нецензурна лексика.

Буквально наступного дня росіянка виявила, що її резерв в австрійському Відні скасували, а обліковий запис на букінгу заблокували. Це було сприйнято нею потоком лайки та істерикою.

Примітно, що жінка все одно залишилася переконана, що винними в цій ситуації виявились будь-хто, але тільки не вона.

Як відомо, росіяни часто не турбують себе дотриманням будь-яких норм пристойної поведінки. Так нещодавно двоє російськомовних чоловіків накинулися з кулаками та матами на відому українську телеведучу Ганну Олицьку через те, що її маленький син посеред вулиці вигукнув гасло "Слава Україні".