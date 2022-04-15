"Ми — неруські!": калмицький бренд одягу красиво пішов з російського ринку

Не всі росіяни асоціюють себе з "руським миром".

З росії йдуть не тільки закордонні бренди. Калмицький виробник одягу 4 oirad переніс виробництво за кордон, адже власники фірми не належать до "руського миру".

Про це компанія повідомила на своїй сторінці в Instagram.

У пресслужбі бренду 4 oirad зазначили, що неруські є людьми другого сорту у рф, яким не здають квартири в Москві та Санкт-Петербурзі, а в метро обзивають "чур**ми". У компанії заявили, що вони закривають виробництво у росії.

"Ми — неруські! І ми пишаємося своїм ім’ям: Ойрат, Саха, Бурят, Татар, Башкорт, Ерзя, Хакас, Удмурт ... Ми — громадяни Російської Федерації, але ми не руські. Наші народи стикалися з насильницькою русифікацією, християнізацією, забороною мови та культури, депортацією та геноцидом. І ми все одно не зрікаємось свого імені. У нас свій "неруський мир". Нам не здають квартири в Москві та Санкт-Петербурзі, в метро говорять "чу**и", не поважають нашу релігію. Нас можна безкарно обзивати "ворогами народу та зрадниками". Ми громадяни другого сорту у власній країні. Ми закриваємо своє виробництво в рф", — заявили в 4 oirad.

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