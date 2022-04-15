"Мы — нерусские!": калмыцкий бренд одежды красиво ушел с российского рынка

Не все россияне ассоциируют себя с "русским миром".

Из россии уходят не только зарубежные бренды. Калмыцкий производитель одежды 4 oirad перенес производство за границу, ведь владельцы фирмы не относят себя к "русскому миру".

Об этом компания сообщила на своей странице в Instagram.

В пресс-службе бренда 4 oirad отметили, что нерусские являются людьми второго сорта в россии, которым не сдают квартиры в Москве и Санкт-Петербурге, а в метро обзывают "чур**ми". В компании заявили, что они закрывают производство в рф.

"Мы — нерусские! И мы гордимся своим именем: Ойрат, Саха, Бурят, Татар, Башкорт, Эрзя, Хакас, Удмурт… Мы — граждане Российской Федерации, но мы не русские. Наши народы сталкивались с насильственной русификацией, христианизацией, запрещением языка и культуры, депортацией и геноцидом. И мы все равно не отрекаемся от своего имени. У нас свой "нерусский мир". Нам не сдают квартиры в Москве и Санкт-Петербурге, в метро говорят "чу**и", не уважают нашу религию. Нас можно безнаказанно обзывать "врагами народа и предателями". Мы граждане второго сорта в собственной стране. Мы закрываем свое производство в России", — заявили в 4 oirad.

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