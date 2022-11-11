У Мелітополі колаборанту зранку влаштували "бавовну": подробиці

До окупації Бойка працював директором

В окупованому російською федерацією Мелітополі Запорізької області в черговий раз пролунав вибух. За попередньою інформацією, вибух стався у під'їзді будинку, де мешкає призначений росією так званий "начальник департаменту культури та спорту" Андрій Бойка (колишній голова місцевої ДЮСШ №1).

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, а також численні українські Telegram-канали. Як зазначається, офіційно сили спротиву ще не зазначали про долю колаборанта. У деяких Telegram-каналах росіян пишуть, що він живий, але контужений. Сама окупаційна влада повідомила, що він має легкі поранення.

"У Мелітополі вчинено замах на заступника міністра спорту Запорізької області Бойка, він отримав легкі поранення, повідомила влада регіону", — йдеться в повідомленні проросійських ЗМІ.

Вибух стався близько 7 ранку 11 листопада по вулиці Інтеркультурній. Іван Федоров і місцеві мешканці публікують фотографії з місця подій.

Повідомлення Івана Федорова

До призначення на посаду директора ДЮСШ, Андрій Миколайович Бойка працював керівником готелю "Мелітополь". Він був у команді депутата міської ради від "Опозиційного блоку" та одного з колаборантів Олександра Фалька.

З приходом у місто окупантів Андрій Бойка розвів активну діяльність – майже весь колектив вивів на роботу і намагався запустити ДЮСШ №3. Директор ДЮСШ №3 Євген Дем'яненко відмовився працювати на окупаційну владу. І Бойка вирішив підім'яти під себе ще одну школу – насамперед затіяв інвентаризацію.

Андрій Бойка

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Мелітополі пролунав вибух біля відділення ФСБ — підірвана була начинена вибухівкою машина.