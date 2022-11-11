В Мелитополе коллаборанту утром устроили "бавовну": подробности

До оккупации Бойка работал директором

В оккупированном российской федерацией Мелитополе Запорожской области в очередной раз раздался взрыв. По предварительной информации, взрыв произошел в подъезде дома, где проживает назначенный россией так называемый "начальник департамента культуры и спорта" Андрей Бойка (бывший глава местной ДЮСШ №1).

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, а также многочисленные украинские Telegram-каналы. Как отмечается, официально силы сопротивления еще не отмечали судьбу коллаборанта. В некоторых Telegram-каналах россиян пишут, что он жив, но контужен. Сама оккупационная власть сообщила, что у него есть легкие ранения.

"В Мелитополе совершено покушение на заместителя министра спорта Запорожской области Бойко, он получил легкие ранения, сообщили власти региона", — говорится в сообщении пророссийских СМИ.

Взрыв произошел около 7 утра 11 ноября по улице Интеркультурной. Иван Фёдоров и местные жители публикуют фотографии с места событий.

Сообщение Ивана Федорова

До назначения на должность директора ДЮСШ Андрей Николаевич Бойка работал руководителем гостиницы "Мелитополь". Он был в команде депутата городского совета от "Оппозиционного блока" и одного из коллаборантов Александра Фалько.

С приходом в город оккупантов Андрей Бойка развел активную деятельность – почти весь коллектив вывел на работу и пытался запустить ДЮСШ №3. Директор ДЮСШ №3 Евгений Демьяненко отказался работать на оккупационные власти. И Бойка решил подмять под себя еще одну школу – в первую очередь затеял инвентаризацию.

Андрей Бойка

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Мелитополе раздался взрыв возле отделения ФСБ — взорванная была начинена взрывчаткой машина.