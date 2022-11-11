Україна зводить величезну стіну на кордоні з Білоруссю: як вона виглядає (фото)

Роботи ведуться одразу в кількох областях України

Поки на півдні України ЗСУ успішно звільняють окуповані росією території, на півночі нашої батьківщини зводяться захисні споруди, щоб не допустити проникнення нових орд загарбників.

На одному із таких об’єктів у Волинській області побував заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко. Про це він розповів у своєму Telegram-каналі. Повідомляється, що на кордоні з Білоруссю зводяться такі інженерні споруди, як рів, насип та залізобетонний паркан із колючим дротом.

За інформацією Тимошенко, таким чином вже було облаштовано близько трьох кілометрів кордону, і зараз роботи продовжуються. Чиновник додав, що це ще не все, але подробиці не розкриваються через зрозумілі причини. Окрім Волинської області, такі роботи ведуться також і в Рівненській, Житомирській та тих областях, що межують із росією.

"Наші прикордонники 24/7 відслідковують ситуацію, мають все необхідне обладнання, щоб побачити ворога далеко в тилу", — повідомляється на сторінці Тимошенко.

Кирило Тимошенко зазначив, що над облаштуванням кордону працює як обласна влада так і місцевий бізнес.

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