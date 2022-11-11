Украина возводит огромную стену на границе с Беларусью: как она выглядит (фото)

Работы ведутся сразу в нескольких областях Украины

Пока на юге Украины ВСУ успешно освобождают оккупированные россией территории, на севере нашей родины возводятся защитные сооружения, чтобы не допустить проникновения новых орд захватчиков.

На одном из таких объектов в Волынской области побывал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. Сообщается, что на границе с Беларусью возводятся такие инженерные сооружения, как ров, насыпь и железобетонный забор с колючей проволокой.

По информации Тимошенко, таким образом уже было обустроено около трех километров границы и сейчас работы продолжаются. Чиновник добавил, что это еще не всё, но подробности не раскрываются по понятным причинам. Кроме Волынской области, такие работы ведутся также и в Ровенской, Житомирской и тех областях, которые граничат с рф.

"Наши пограничники 24/7 отслеживают ситуацию, имеют все необходимое оборудование, чтобы увидеть врага далеко в тылу.", — сообщается на странице Тимошенко.

Кирилл Тимошенко отметил, что над обустройством границы работают, как областные власти так и местный бизнес.

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