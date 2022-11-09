лукашенко таки дожали? Военные в Беларуси проявляют подозрительную активность

В стране усиливается давление на простых белорусов, которые могут быть несогласными с участием в войне

Создание российско-белорусской группировки войск в опасной близости с украинскими границами заставляет тему вероятного вторжения со стороны РБ вновь обрести популярность. При этом военные силы противника становятся более активными изо дня в день — появилась информация о закупке дополнительной экипировки, разгрузочных жилетов и даже аптечек для российской армии. При этом "дарителями" стали их белорусские коллеги.

Как информирует Генштаб ВСУ в свежей утренней сводке от 8 ноября, столь щедрый презент в размере 100 комплектов вышеперечисленных вещей были представлены бойцам 15-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии армии рф. Закупка была совершена командованием 38-й ОгДШБ ВС Беларуси — как "братская помощь".

Помимо этого отмечается и другая подозрительная активность на территории РБ. Так, среди местных пограничников начали формировать подразделения, в которых обучают операторов ударных беспилотников. Вполне вероятно, что военных готовят наносить удары по инфраструктуре мирных городов Украины.

Также усилился контроль над мирным населением. Правоохранители еще более жестко выискивают и задерживают граждан, которые критикуют власть и войну россии против Украины, а также имеют откровенно проукраинскую позицию.

Интересно, что при этом некоторые эксперты уверены — в ближайшие несколько месяцев Беларусь не рискнет вторгнуться в Украину. Несколько причин, которые указывают именно на такой сценарий, озвучил полковник запаса Роман Свитан.

Впрочем, даже если подобное состоится, то вряд ли белорусские военные смогут длительное время вести наступление. На это указывает множество моментов, одним из которых является не слишком подготовленное командование.