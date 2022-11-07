Ждать ли наступления россиян из Беларуси? Полковник запаса озвучил прогноз

В настоящее время у рф нет ресурсов для наступления с севера

Россия будет использовать эту зиму для подготовки мобилизрованных, которые сейчас неспособны выполнять боевые задачи. Потому ожидать наступления рф с севера в ближайшее время не стоит.

Два-три месяца будет достаточно для того, чтобы рф могла подготовить стрелковые роты. Однако у страны-агрессора есть большая проблема — нехватка техники. Об этом полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан сообщил 24 каналу.

"Россияне мобилизовали примерно 200 тысяч человек, но до сих пор большая часть этих людей не готова выполнять боевые задания. Поэтому они могут выдвинуть их на передовую, чтобы ускорить моменты ротации, но техникой подкрепить это не могут. Сейчас выходя на передовую, россияне попадают под наш огонь, гибнут и уходят", — сказал Свитан.

По мнению военного эксперта, учитывая все факторы, наступления российских оккупантов с Беларуси точно не стоит ожидать, как минимум до весны. Оккупантам необходимо укрепить фронт на Юге, протяженность которого 1 000 км, от Запорожья до Сватого. Захватчики боятся там прорыва ВСУ.

"К весне они этим будут точно заниматься, ни на что другое россияне точно не отвратятся. Любое снятие войск или неподкрепление их на Юге, оставит это направление фронта для россиян в небоеспособном состоянии. ВСУ непременно этим воспользуются", — подытожил полковник.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что сейчас из Беларуси нет угрозы наступления российских военных, потому как вместо единой группировки там сейчас "солянка" подразделений, которая не представляет угрозы.