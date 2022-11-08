Беларусь и россия формируют группировку войск: что известно

Оккупанты и войска Беларуси ведут совместные учения

В Беларуси накапливается военная техника россии — спутниковые снимки показывают прибытие и дислокацию на различных полигонах. Оккупантам продолжают предоставлять инфраструктуру, воздушное пространство и территорию в агрессии против Украины.

Как отмечает Генштаб ВСУ, формируется российско-белорусская группировка войск на территории Беларуси. Пока со стороны этого государства есть риск использования противником авиации и беспилотников для нанесения удара.

Пока россия концентрирует силы на территории Беларуси, на российских полигонах тренируют белорусских военных — отрабатывают слаживание с российскими частями. Аналогичные учения проводили на полигоне "Мулино" в апреле. Отрабатывается тактика ведения боя при котором на БМП "в прорыв идут подразделения вооруженных сил РБ".

Ранее "Телеграф" сообщал мнение эксперта Владислава Селезнева, что в ближайшие 2-3 месяца вторжение из Белоруси не будет успешным. По словам Алексея Арестовича на территории Белоруси накоплено около 10 тысяч российских военных, но это разрозненные части.