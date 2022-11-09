лукашенка таки дотиснули? Військові в Білорусі проявляють підозрілу активність

У країні посилюється тиск на простих білорусів, які можуть бути незгодними з участю у війні

Створення російсько-білоруського угруповання військ у небезпечній близькості з українськими кордонами змушує тему ймовірного вторгнення з боку РБ знову набути популярності. При цьому військові сили супротивника стають активнішими чи не щодня — наразі, наприклад, з’явилася інформація про закупівлю додаткового екіпірування, розвантажувальних жилетів і навіть аптечок для російської армії. При цьому "дарувальниками" стали їхні білоруські колеги.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ у свіжому ранковому зведенні від 8 листопада, настільки щедрий презент у розмірі 100 комплектів вищеперелічених речей були представлені бійцям 15-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії армії Росії. Закупівлю було здійснено командуванням 38-ї ОгДШБ ЗС Білорусі — як "братня допомога".

Крім цього, відзначається й інша підозріла активність на території РБ. Так, серед місцевих прикордонників почали формувати підрозділи, де навчають операторів ударних безпілотників. Цілком імовірно, що військових готують завдавати ударів по інфраструктурі мирних міст України.

Також посилився контроль щодо мирного населення. Правоохоронці ще більш жорстко вишукують та затримують громадян, які критикують владу та війну Росії проти України, а також мають відверто проукраїнську позицію.

Цікаво, що при цьому деякі експерти впевнені, що в найближчі кілька місяців Білорусь не ризикне вторгнутися в Україну. Декілька причин, які вказують саме на такий сценарій, озвучив полковник запасу Роман Світан.

Втім, навіть якщо подібне відбудеться, то навряд чи білоруські військові зможуть тривалий час вести наступ. На це вказує безліч моментів, одним з яких є не надто підготовлене командування.