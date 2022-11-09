Війна — день 259: ЗСУ з боями просуваються на півдні України

Оперативно про головне 9 листопада

Широкомасштабне вторгнення військ російської федерації в Україну триває вже 259 днів. Поки по країні продовжуються стабілізаційні відключення електроенергії, спостерігаються певні успіхи українських військ на фронті. Так, на Донбасі окупантам не вдається проломити українську оборону попри весь тиск і численні спроби, натомість є інформація про успішне просування ЗСУ на півдні України.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 9 листопада, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Окупанти знову запускають іранські безпілотники у бік мирних міст. Про роботу ППО повідомлялося у Дніпрі, а звуки прольоту чули на Харківщині

00:00 "Укренерго" анонсує застосування графіків погодинних планових обмежень електропостачання.

Стабілізаційні обмеження прогнозуються у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

Нагадаємо, про те, що відбувалося 6 листопада, читайте у зведенні: "Війна — день 256: важкі бої на Донбасі, росіяни замінували Херсон" .

Дані за 7 листопада доступні у матеріалі: "Війна — день 257: росіяни зазнають тяжких втрат, але готують новий масштабний удар по Україні".

З інформацією за 8 листопада можна ознайомитись у трансляції: "Війна — день 258: ЗСУ тримають активну оборону, а подекуди — відтісняють окупантів".