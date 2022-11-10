Війна — день 260: окупанти відступають на півдні, ЗСУ просуваються на Херсонщині

Оперативно про головне 10 листопада

Широкомасштабне вторгнення військ російської федерації в Україну триває вже 260 днів. Збройні сили України розпочали просування на півдні країни та звільнили вже кілька сил на правобережній частині Херсонської області. Тим часом на Донбасі тривають важкі різноспрямовані бої: на Луганщині ЗСУ також намагаються просунутися вперед, а на Донеччині тиснуть окупанти, проте зазнають великих втрат і не можуть проломити українську оборону.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 10 листопада, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Українська армія просувається вперед акуратно та без зайвого ризику, заявив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"В інтересах звільнення всієї нашої землі – і щоби втрат було менше. Саме так ми забезпечимо звільнення Херсона, Каховки, Донецька, інших міст. Але це буде наслідком наших зусиль, наших оборонних операцій. Тих, які зараз тривають, які ще плануємо", — заявив він.

Нагадаємо, про те, що відбувалося 7 листопада, читайте у зведенні: "Війна — день 257: росіяни зазнають тяжких втрат, але готують новий масштабний удар по Україні".

Дані за 8 листопада доступні у матеріалі: "Війна — день 258: ЗСУ тримають активну оборону, а місцями — відтісняють окупантів".

З інформацією за 9 листопада можна ознайомитись у трансляції: "Війна — день 259: ЗСУ з боями просуваються на півдні України".