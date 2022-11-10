Крим звільнять швидше, ніж Донбас: експерт назвав головну умову

Наразі є кілька варіантів розвитку подій на фронті, але всі вони залежать від партнерів України

Після того, як колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес розповів, що можливо, Крим повернеться під контроль України до літа 2023 року, з'явилися думки, що півострів може бути звільнений навіть раніше, ніж територія Донбасу. Вважається, що при цьому заходити в сам Крим українським військам не обов'язково.

Про це розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан у коментарі "24 каналу". За його словами, він може зробити навіть позитивніший за Ходжеса прогноз щодо Кримського півострова. Експерт вважає, що він може бути звільнений вже взимку або навесні наступного року. Однак він завуважив, що для цього Захід повинен постачати Україні озброєння в необхідних обсягах.

Ще більш неочікувані події, на думку Романа Світана, можуть статися після отримання Україною ракет ATACMS. Збройні сили України почнуть "відпрацьовувати" військові об'єкти в Криму, адже цим ракетам не потрібні особливі пускові установки. ATACMS працюють із HIMARS, MLRS та MARS, а їхнє наведення відбувається виведенням точки на карті, після чого вони самі виконують завдання.

"Тому зачищати Крим ми вже б могли і до Нового року, якщо отримаємо ATACMS… Це те, що стосується Криму. Необов'язково заходити в Крим, щоб його почати звільняти, достатньо такої зброї, про яку я зараз сказав", — пвдкреслив полковник запасу.

Крім того, він додав, що зачистити південь України можна за кілька місяців, потім підійти до Криму і почати вже працювати з ним. Найважливіший фактор для звільнення територій — надання зброї.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, військові експерти розповіли, які успіхи можуть слідувати після остаточного звільнення міста Херсон від окупантів.