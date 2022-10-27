Термін — два місяці: генерал зробив прогноз щодо просування ЗСУ та деокупації Криму

Повернення півострова заплановано на 2023 рік

Експерти оцінюють перспективи повернення Криму та окупованих після 24 лютого територій досить високо. Так, колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес змінив прогноз, який давав у вересні на більш оптимістичний.

На думку генерала, яку він висловив у програмі "Фейгін Live", Ходжес вірить у те, що окупантів відкинуть до лінії 23 лютого за два місяці. Визволення Криму він бачить до літа 2023 року.

Досягти цього можна за дотримання двох умов — продовження підтримки від США та збереження санкцій проти росії. Він також згадав, що росіяни не досягли в Україні жодної стратегічної мети. Ходжес вважає, що атаки та ескалація, зокрема й терор дронами та ракетами, спрямований на затягування конфлікту. росія це робить для того, щоб схилити Україну та союзників до поступок, вважає генерал.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у кремлі не хочуть допустити третьої великої поразки у війні в Україні і не збираються здавати Херсон без бою. Щоб залатати дірки в лініях оборони, росія вербує людей у колоніях, серед них — наркоторговці, ґвалтівники, вбивці. Мобілізованих на фронт кидають майже одразу.