Питна вода для Миколаєва та ключовий залізничний вузол. Що відомо про успіхи ЗСУ

Традиційно ЗСУ захоплюють трофеї у вигляді нової справної техніки

Сьогодні в українських соцмережах — день хороших новин, а військові публікують відео з підняттям українських прапорів на півдні. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про успіхи на Херсонському напрямку за останні 24 години. Так, на напрямку Петропавлівка-Новорайськ українські військові просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, а на напрямку Первомайське-Херсон ЗСУ просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів.

Є повідомлення про те, що Миколаївська область тепер вільна від російських військ, але офіційно вони не підтверджені. Оновлена карта боїв від Deepstate виглядає так:

Карта боїв від Deepstate

Чим важлива Снігурівка

У мережі з'являються повідомлення про те, що українські військові звільнили місто Снігурівку Миколаївської області та підняли там державний прапор. Місто розташоване за 50 км на північ від Херсона та є головним залізничним вузлом.

ВВС News Україна із посиланням на джерела у силових структурах повідомляє, що станом на вечір 9 листопада підтверджувався відступ росіян зі Снігурівки.

Снігурівка

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім закликав дочекатися офіційної інформації від генштабу та водночас сказав, що завтра зранку туди планують доставити гуманітарну допомогу. Також Кім заявив, що делегації та журналісти не допускаються у звільнені села. Кім порадив людям, які раніше виїхали зі Снігурівки та інших населених пунктів, не поспішати повертатися.

Киселівка забезпечить водою Миколаїв

Нардеп-мажоритарник з Миколаєва Юрій Мисягін підтвердив у Telegram про звільнення Киселівки у Херсонській області. Село, розташоване за 15 км від Херсона має стратегічне значення, бо забезпечує питною водою Миколаїв. Раніше у Снігурівці було пошкоджено водогін, а Миколаїв опинився на межі гуманітарної катастрофи: водопровідна мережа була заповнена технічною водою, а питну воду миколаївці набирали у пунктах видачі.Саме там було пошкоджено водогін до Миколаєва, це місто опинилося на межі гуманітарної катастрофи через брак питної води після російського вторгнення.

Окрім цього Киселівка є останнім населеним пунктом на трасі E58, що зʼєднує Херсон з Миколаєвом, а також розташована на шляху залізничного сполучення між Чорнобаївкою та українськими позиціями на Миколаївщині.

Киселівка

Як місцеві зустрічають ЗСУ

Сьогодні з'явились відео заходу українських захисників у низку сіл Херсонщини. Мейсер Гіффорд, який воює в складі українського батальйону, зняв кадри людей, які вітають війська, коли ті прибувають в одне зі звільнених міст:

Журналіст Юрій Бутусов опублікував відео ЗСУ зі Снігурівки, де українські військові виходять з бойової машини під оплески людей:

Як повідомляв "Телеграф", росіяни продовжують постачати ЗСУ новими екземплярами військової техніки. На херсонському напрямку росіяни залишили танк Т-90, ця модифікація бойової машини є однією з найсвіжіших у російській армії.