Російський ленд-ліз під Херсоном: журналіст показав символічне "відео дня"

Україна посилюється російською технікою під час наступу на Херсонщині

Російські війська, які заявили про відхід з лівобережної частини Херсонської області, продовжують постачати ЗСУ новими екземплярами військової техніки. Очевидно, з метою чергового "жесту доброї волі", росіяни залишили на херсонському напрямку подарунки для наших захисників. Одним із таких трофеїв став танк Т-90. Зазначимо, що дана модифікація бойової машини є однією з найсвіжіших у російській армії.

Символічне відео з-під Херсона було опубліковане журналістом Юрієм Бутусовим. На кадрах можна побачити, як трофейний танк Т-72Б3М під управлінням воїнів ЗСУ "перегруповує" щойно захоплений Т-90 з "мангалом" (решітки для захисту від ПТРК "Джавелін") на вежі.

"Дуже схоже, що це або Т-90А або експортна модифікація Т-90С. Хороший трофей потрапив до наших воїнів біля села Посад-Покровське під Херсоном", — Бутусов.

Журналіст зазначив, що наступ українських захисників змушує уславлених десантників росії рятуватися втечею та залишати на полі бою все, що може цьому перешкодити. При цьому журналіст додав, що окупанти щільно замінували місцевість у Херсонській області і це дещо сповільнює темпи наступальних дій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував інформацію про відступ армії Росії з правобережжя України.

Також ми повідомляли про те, що поки росіяни виявляють черговий "жест доброї волі" в Херсоні, бойовики "ЛНР" теж знайшли чим себе зайняти.