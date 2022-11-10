Бойовики "ЛНР" звернулися до путіна з незвичайним проханням щодо Луганська: у мережі веселяться

У бойовиків "ЛНР" вирішили присвоїти нове звання Луганську

Поки російські військові заявляють про відступ з лівобережжя України, а армія окупантів зазнає серйозних втрат, бойовики так званої "ЛНР" знайшли чим себе зайняти.

Так, у своєму Telegram-каналі "влада" окупованої Луганської області повідомила, що хоче звернутися до путіна з проханням про присвоєння нового звання Луганську. Відповідне рішення терористи ухвалили на своєму черговому засіданні – 9 листопада.

"Уряд Луганської Народної Республіки 9 листопада на засіданні ухвалив розпорядження звернутися до Президента Російської Федерації з клопотанням про присвоєння місту Луганську почесного звання РФ "Місто трудової доблесті", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що таким чином "ЛНРівці" хотіли б увічнити "подвиг трудівників тилу під час Великої Вітчизняної війни та масового трудового героїзму, виявленого луганцями у 1941 – 1945 роках".

Таке рішення викликало масу обговорень та гумору у мережі. Багато коментаторів, у зв’язку з останнім негативним наступом росіян, задались питанням, чи встигнуть бойовики здійснити задумане.

Інших користувачів насмішив сам факт рішення.

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