Боевики "ЛНР" обратились к путину с необычной просьбой насчет Луганска: в сети веселятся

У боевиков "ЛНР" решили присвоить новое звание Луганску

Пока российские военные заявляют об отступлении с левобережья Украины, а армия оккупантов несет серьезные потери, боевики так называемой "ЛНР" нашли чем себя занять.

Так, в своем Telegram-канале "власти" оккупированной Луганской области сообщили, что хотят обратиться к путину с просьбой о присвоении нового звания Луганску. Соответствующее решение террористы приняли на своем очередном заседании — 9 ноября.

"Правительство Луганской Народной Республики 9 ноября на заседании приняло распоряжение обратиться к Президенту Российской Федерации с ходатайством о присвоении городу Луганску почетного звания РФ "Город трудовой доблести", — говорится в сообщении.

Сообщается, что таким образом "ЛНРовцы" хотели бы увековечить "подвиг тружеников тыла во время Великой Отечественной войны и массового трудового героизма, проявленного луганчанами в 1941 – 1945 годах".

Такое решение вызвало массу обсуждений и юмора в сети. Многие комментаторы, в связи с последним отрицательным наступлением россиян, задались вопросом о том, успеют ли боевики осуществить задуманное.

Других пользователей насмешил сам факт решения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в рф заявили, что пресс-секретарь путина дмитрий песков якобы побывал на Донбассе. Там он проводил "обучение" местных пропагандистов и сделал громкое заявление.

Также мы сообщали о том, что в Госдуме рф пообещали отомстить Украине за Херсон. При этом россияне заявляют, что у них все идет по плану.