В Госдуме россии пообещали месть за Херсон: "Посеем хаос и панику"
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Россияне продолжают говорить, что это все было сделано по плану
После заявлений российского военного руководства о сдаче города Херсон и отступлении на левый берег Днепра, возмущенные политики в государстве-агрессоре начали намекать на то, что будут мстить украинцам. Они хотят продолжить ракетные обстрелы территории Украины и дальше разрушать критическую инфраструктуру.
В частности, об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой в эфире российского телевидения. По его словам, украинцы в результате такой "мести" россиян "должны решить, с кем они".
"Мы готовы посеять хаос и панику… Добивать энергетическую инфраструктуру, чтобы ни у кого и шансов не было подумать, что в период похолодания будут комфортные условия для проживания", – рассказал Луговой.
При этом он не забыл добавить, что "все идет по плану". Он считает, что наступление российских войск в последние три месяца приостановилось, и это вызов российскому обществу. Однако они продолжают следовать "стратегическому плану".
Как сообщал "Телеграф" ранее, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что означают заявления россиян об отступлении из Херсона и действительно ли стоит верить в это.