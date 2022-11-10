В Госдуме россии пообещали месть за Херсон: "Посеем хаос и панику"

Россияне продолжают говорить, что это все было сделано по плану

После заявлений российского военного руководства о сдаче города Херсон и отступлении на левый берег Днепра, возмущенные политики в государстве-агрессоре начали намекать на то, что будут мстить украинцам. Они хотят продолжить ракетные обстрелы территории Украины и дальше разрушать критическую инфраструктуру.

В частности, об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой в эфире российского телевидения. По его словам, украинцы в результате такой "мести" россиян "должны решить, с кем они".

"Мы готовы посеять хаос и панику… Добивать энергетическую инфраструктуру, чтобы ни у кого и шансов не было подумать, что в период похолодания будут комфортные условия для проживания", – рассказал Луговой.

При этом он не забыл добавить, что "все идет по плану". Он считает, что наступление российских войск в последние три месяца приостановилось, и это вызов российскому обществу. Однако они продолжают следовать "стратегическому плану".

Заявление Андрея Лугового

Как сообщал "Телеграф" ранее, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что означают заявления россиян об отступлении из Херсона и действительно ли стоит верить в это.