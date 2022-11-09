песков съездил на оккупированный Донбасс и сделал громкое заявление о путине

Песков встретился с представителями "СМИ" в ОРДЛО

Пресс-секретарь путина мог лично посещать временно оккупированные территории Луганской области для обучения пропагандистов. Примечательно, что данная информация появилась на фоне того, что еще несколько дней назад СМИ сообщали о том, что работникам росСМИ уже готовят методички, где прописано, как объяснять россиянам возможное отступление армии рф из Херсона.

Так, по данным издания ТАСС, которые ссылается на заявление замруководителя администрации путина сергея кириенко, пресс-секретарь главы кремля дмитрий песков якобы посещал оккупированные части Донбасса. Там, по словам кириенко, он обучал так называемые СМИ "ДНР"\"ЛНР", как "правильно" освещать информацию.

"Спасибо дмитрию сергеевичу, который сегодня ночью вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик", — рассказал кириенко.

Кроме того, по информации пропагандистов из "RT", песков разразился громким заявлением по поводу путина. Якобы глава кремля планирует лично прибыть на оккупированный Донбасс.

"путин со временем посетит Донбасс, но пока конкретных планов такой поездки нет — песков", — передают росСМИ.

Возможно, такие заявления могут быть связаны с тем, что сам путин сдает свои позиции внутри рф. Его так называемая "альфа-самцовость" снизилась после успешных действий ВСУ на фронте и принятия решения о мобилизации.

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