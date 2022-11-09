пєсков з’їздив на окупований Донбас і зробив гучну заяву про путін

Пєсков зустрівся з представниками "ЗМІ" в ОРДЛО

Прес-секретар путіна міг особисто відвідувати тимчасово окуповані території Луганської області для навчання пропагандистів. Примітно, що ця інформація з’явилася на тлі того, що ще кілька днів тому ЗМІ повідомляли про те, що працівникам росЗМІ вже готують методички, де прописано, як пояснювати росіянам можливий відступ армії росії з Херсона.

Так, за даними видання ТАСС, яке посилається на заяву заступника керівника адміністрації путіна сергія кирієнка, прес-секретар голови кремля дмитро пєсков нібито відвідував окуповані частини Донбасу. Там, за словами кирієнка, він навчав так звані ЗМІ "ДНР"\"ЛНР", як "правильно" висвітлювати інформацію.

"Спасибі дмитру сергійовичу, який сьогодні вночі повернувся з Луганська, де проводив програму навчання для представників засобів масової інформації та прес-служб Луганської та Донецької народних республік", — розповів кирієнко.

Крім того, за інформацією пропагандистів з "RT", пєсков вибухнув гучною заявою щодо путіна. Ніби голова кремля планує особисто прибути на окупований Донбас.

"путін згодом відвідає Донбас, але поки конкретних планів такої поїздки немає — пєсков", — передають росЗМІ.

Можливо, такі заяви можуть бути пов’язані з тим, що сам путін здає свої позиції всередині росії. Його так звана "альфа-самцовість" знизилася після успішних дій ЗСУ на фронті та ухвалення рішення про мобілізацію.

Раніше ми повідомляли про те, що наступний місяць може стати вирішальним для росії. Саме у грудні почне діяти європейське ембарго на російське "чорне золото".