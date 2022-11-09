Еще месяц и все: какая новая катастрофа ожидает россию и при чем здесь Китай

Декабрь станет для многих экономических и политических процессов в Кремле поворотным моментом

Уже через месяц, в конце 2022 года, должны заработать согласованные Евросоюзом "нефтяные санкции" против россии. Будет установлена потолочная цена на "черное золото", продаваемое рф на мировом рынке, и это, уверен экс-глава МИД Украины Павел Климкин, может стать точкой невозвращения для путинского режима. Самое главное — эффективно реализовать схему, с помощью которая российская нефть обвалится в цене. Если действительно будут задействованы жесткие ограничения, Кремль может остаться без средств для финансирования бюджета, невзирая на продажи сырья Китаю и Индии.

Об этом дипломат подробно рассказал в интервью OBOZREVATEL, передает "Телеграф". По словам Климкина, нефть является одним из "двигателей прогресса" в россии, ведь от 28 до 40% бюджета зависит от ее цены, а также стоимости газа.

"В точке невозвращения здесь находится и путин, — убежден Павел Климкин. — Если Китай договорится с Западом и США о хотя бы частичной общей стратегии, то это будет обозначать принципиально другую ситуацию для президента рф".

Вполне вероятно, что именно по этой причине владимир путин может рискнуть поехать на саммит "Большой двадцатки", что должен состояться в ноябре на территории Индонезии. Если он этого не сделает, то его позиции еще более пошатнутся, говорит дипломат. Фактически российский лидер поставит себя сам в изоляцию, причем не только от западного мира.

К тому же, вероятный отказ путина от пребывания на саммите G20 станет сигналом для многих представителей российской элиты начинать строить новый подход к жизни в этой стране.

"Является ли он геополитическим игроком, если не едет на саммит G20? Вероятней, уже нет. Это значит дальнейшую перезагрузку", — резюмировал Климкин.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким образом россия пытается обойти запланированные ЕС нефтяные санкции. Западные источники отметили, что в мире возросло количество танкеров, которые были арендованы или выкуплены третьими лицами из стран Дальнего Востока. Это может обозначать подготовку рф к основанию настоящего "теневого флота" из суден для перевозки нефти, которая будет перепродаваться не совсем легально.