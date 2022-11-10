У Держдумі росії пообіцяли помсту за Херсон: "Посіємо хаос і паніку"

Росіяни продовжують казати, що це все було зроблено за планом

Після заяв російського військового керівництва про здачу міста Херсон і відступ на лівий берег Дніпра, обурені політики в державі-агресорці почали натякати на те, що будуть мститися українцям. Вони хочуть продовжити ракетні обстріли території України і надалі руйнувати критичну інфраструктуру.

Зокрема, про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми з безпеки Андрій Луговий в ефірі російського телебачення. За його словами, українці внаслідок такої "помсти" росіян "повинні вирішити, з ким вони".

"Ми готові посіяти хаос та паніку… Добивати енергетичну інфраструктуру, щоб ні в кого і шансів не було подумати, що в період похолодання будуть комфортні умови для проживання", — розповів Луговий.

При цьому він не забув додати, що "все йде по плану". Він вважає, що наступ російських військ в останні три місяці призупинився, і це є викликом російському суспільству. Однак вони продовжують слідувати "стратегічному плану".

Заява Андрія Лугового

Як повідомляв "Телеграф" раніше, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що означають заяви росіян про відступ з Херсона і чи справді варто вірити в це.