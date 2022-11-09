"Оборона трималася на Стремоусові": у мережі жартують з приводу нібито виведення військ росії з Херсона

Заява російського керівництва не залишилася поза увагою

Заява керівництва російської окупаційної армії про те, що вони починають виведення своїх військ з правого берега Дніпра, вже встиг знатно зіпсувати настрій прихильникам кремлівського режиму, а також підняв настрій користувачам мережі.

Так на теренах мережі вже почали жартувати з приводу того, що до цього російські пропагандисти сурмили про те, що до цього окупанти нібито змогли розбити чи не всю українську армію.

Інші ж поділилися прогнозами, що незабаром російському диктатору доведеться наказувати про те, щоб відвести війська за Волгу.

Також користувачі мережі зазначили, що дивним чином день заяви про виведення військ збігся із днем загибелі відомого херсонського колаборанта Кирила Стремоусова.

До речі, на загибель російського посіпаки звернули увагу в Міністерстві внутрішніх справ, які заразом нагадали українцям про важливість пристібати ремені безпеки.

Як повідомлялося раніше, 9 листопада міністр оборони росії Сергій Шойгу та командувач військами в зоні "спецоперації" Сергій Суровікін заявили, що з метою збереження життів своїх військових та боєздатності підрозділів було прийнято рішення вивести війська з правого берега Дніпра. Однак в Офісі президента закликали українців поки що особливо не радіти, оскільки поки що немає свідчення того, що росіяни справді готуються відступати.