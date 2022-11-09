Машину розірвало на дві частини: з’явилися фото з місця загибелі колаборанта Стремоусова

У ДТП постраждали ще двоє людей

У середу, 9 листопада, у російських ЗМІ з’явилася інформація про те, що т.зв. "заступник голови адміністрації" Херсона Кирило Стремоусов потрапив у ДТП, внаслідок якого загинув.

Як повідомляє російське пропагандистське видання РІА-новини, попередньою причиною загибелі став водій вантажівки, яка здійснила небезпечний маневр.

Зазначається, що його автомобіль рухався з Херсона у бік Мелітополя, проте на півдорозі його якось "підрізала" вантажівка.

За даними російських пропагандистів, машина Стремоусова після цього розлетілася на дві частини, а саме — шасі відокремилося від броньованого кузова. Також повідомляється, що шансів вижити у гауляйтера Херсонщини не було, оскільки швидкість була надто високою.

Варто зазначити, що інформацію про загибель Стремоусова також повідомили у т.зв. "МОЗ Херсонської області", де повідомили, що в ДТП за участю трьох автомобілів також є ще двоє постраждалих.

Втім, поки вся інформація про загибель колаборанта надходить із російських джерел, проте з українського боку підтвердження його смерті наразі не було.

Нагадаємо, інформація про загибель топколаборанта надійшла на тлі заяв російського міноборони про те, що було ухвалено рішення вивести війська з правого берега Дніпра. Втім, попри гучну заяву, в Україні поки що не особливо вірять у те, що окупанти справді зважилися на масштабний відступ.