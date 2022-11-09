Машину разорвало на две части: появились фото с места гибели коллаборанта Стремоусова

В ДТП пострадали еще два человека

В среду, 9 ноября, в российских СМИ появилась информация о том, что т.н. "заместитель главы администрации" Херсона Кирилл Стремоусов попал в ДТП, в результате которого погиб.

Как сообщает российское пропагандистское издание РИА-новости, предварительной причиной гибели стал водитель грузовика, который совершил опасный манёвр.

Отмечается, что его автомобиль двигался с Херсона в сторону Мелитополя, однако на полпути его как-то "подрезал" грузовик.

По данным российских пропагандистов, машина Стремоусова после этого разлетелась на две части, а именно шасси отделилось от бронированного кузова. Также сообщается, что шансов выжить у гауляйтера Херсонщины не было, поскольку скорость была слишком высока.

Стоит отметить, что информацию о гибели Стремоусова также сообщили в т.н. "Минздраве Херсонской области", где сообщили, что в ДТП с участием трех автомобилей также есть еще двое пострадавших.

Впрочем, пока вся информация о гибели коллаборанта поступает из российских источников, однако с украинской стороны подтверждения его смерти пока не было.

Напомним, информация о гибели топ-коллаборанта поступила на фоне заявлений российского минобороны о том, что было принято решение вывести войска с правого берега Днепра. Впрочем, несмотря на громкое заявление, в Украине пока не особо верят в то, что оккупанты действительно решились на масштабное отступление.