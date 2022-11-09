Гауляйтер Херсонщины погиб в ДТП - росСМИ
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Одиозный коллаборант, заместитель главы оккупационной администрации Херсонской области кирилл стремоусов погиб в ДТП. Вероятно, это произошло в результате ДТП. Об этом пишет источник Readovka, российского Telegram-канала.
Источники государственного пропагандистского ресурса RT в силовых структурах подтверждают смерть кирилла стремоусова. О его смерти также написал ряд русских военкоров. Среди тех, кто, опираясь на источники, подтвердил смерть коллаборанта, есть и коллаборант Анатолий Шарий.
"Уже несколько источников подтверждают смерть стремоусова. ДТП. Если это правда, то я понимаю, что это за "ДТП", именно сегодня, когда оставление Херсона очевидно", — пишет он.
Точку в слухах с российской стороны поставило сообщение пресс-службы оккупационных властей Херсонской области. Замруководителя так называемой "военно-гражданской администрации" Херсонской области Екатерина Губарева подтвердила гибель стремоусова гауляйтера, пишут росСМИ. Подтверждения его смерти с украинской стороны в настоящее время нет.
О смерти стремоусова сообщил также так называемый "губернатор" Херсонской области владимир сальдо. Он отметил, что тот погиб на территории Херсона в автомобильной аварии.
Пропагандистские Telegram-каналы уже публикуют посты с соболезнованиями по поводу его смерти и описывают жизнь коллаборанта. Они называют его настоящим "патриотом россии" и подчеркивают, что он неоднократно заявлял, что возвращение Херсонской области в состав Украины невозможно.
Считается, что его смерть может быть связана с вероятной сдачей города Херсона украинским войскам в ближайшее время.
Недавно коллаборант стремоусов делал неоднозначные заявления, свидетельствовавшие о возможном уходе российских оккупантов из областного центра.