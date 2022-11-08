Россиян готовят к сдаче Херсона? Коллаборант стремоусов сделал заявление

Последние заявления и действия так называемой новой "власти" украинского Херсона могут свидетельствовать о готовности оккупантов выйти из города

Так называемый "замглавы администрации" Херсонщины кирилл стремоусов заявил, что Вооруженные украинские силы пытаются "нащупать" линию обороны армии рф на Херсонском направлении. А также сообщил о готовности к принятию самых "сложных" решений, очевидно, намекая на вероятное отступление оккупантов из города.

Как во вторник, 8 ноября, сообщают росСМИ, ссылаясь на слова херсонского гауляйтера, уже в ближайшее время ситуация по Херсонскому направлению якобы станет "более понятной" и анонсировала ее "скорую развязку".

"Город Херсон находится сейчас в состоянии ожидания. Закончилась массовая эвакуация, люди покидают город самостоятельно", — пояснил он, отметив, что по состоянию на сегодняшний день "новой власти" далось восстановить связь и электричество в городе, кроме того, продолжается усиленная подготовка к отопительному сезону.

Что касается будущего областного центра Херсонщины, то, по словам стремоусова, уже в ближайшие недели, а может даже дни ситуация вроде бы станет понятной.

"Или Николаев в ближайшее время будет увольняться, или Херсон, ставший центром всего внимания и стратегически важной точкой во всех тех процессах, которые происходят в сегодняшнем противостоянии добра и зла, справедливости и уныния", — сказал коллаборант в своем очередном видеообращении в телеграмме, подчеркнув, что так называемая "новая власть" готова к любому развитию событий и решений, даже самых сложных.

Ранее "Телеграф" сообщал, как несколькими днями ранее со здания администрации в Херсоне был снят российский флаг. Вероятно, такими действиями могли показать, что готовы отступить из города.