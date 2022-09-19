Вопрос времени: гауляйтер Херсона пригрозил Зеленскому после обстрела (видео)

Стремоусов угрожает Зеленскому на развалинах своего офиса

В пятницу, 16 сентября, в центре оккупированного россией Херсона прозвучала серия взрывов. В результате удар пришелся по зданию так называемой местной "областной администрации", где якобы находился кабинет гауляйтера и коллаборанта Кирилла Стремоусова. Сам он, по словам российских пропагандистских медиа, не пострадал.

В понедельник, 19 сентября, этот самый гауляйтер записал видео с обзором последствий обстрела, который, как заявляют оккупанты, нанесли Вооруженные силы Украины. Он показал здание, где находился его кабинет. Это видео он выложил в свой Telegram-канал.

"Удары, нанесенные по административным домам, не останутся без внимания. Уже в ближайшее время будет дана ответная реакция", — написал Стремоусов, угрожая Офису Президента Украины.

Кроме того, на видео он отметил, что на его работу обстрел не повлиял.

"Мы пока на зло "нацистов" живы, здоровы, выполняем свои профессиональные обязанности независимо от того, что будет происходить. Как говорится, жизнь продолжается. На войне как на войне. Дальше будем бить "фашистов" в их же логове", — сказал гауляйтер на фоне разрушенного здания.

Видео Кирилла Стремоусова

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Херсоне было подорвано здание коллаборантки Татьяны Томилиной, которую россияне назначили на должность "главы" государственного университета (ХГУ).